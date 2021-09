Gescheurd trommelvlies en beperkt gezichtsvermogen: Afghaanse journalisten afgeranseld door taliban

Een Afghaanse journalist heeft zijn trommelvlies gescheurd en is een deel van zijn gezichtsvermogen verloren nadat hij twee weken geleden door de taliban werd gemarteld. Dat wijst een onderzoek van artsen uit. De journalist had verslag uitgebracht over een protest in Kaboel.

Zaki Daryabi, hoofd van de krant Etilaatroz, maakte woensdag de resultaten van het doktersonderzoek bekend op Facebook. Daryabi zegt dat hij verwachtte dat de leiding van de taliban de troepen ter verantwoording zou roepen voor hun daden, maar heeft tot dusver niets gehoord. “We zijn triest, teleurgesteld en voelen ons hulpeloos”, verklaarde hij.

Militanten van de taliban mishandelden twee weken geleden minstens twee Afghaanse journalisten die verslag deden van een protest van vrouwenrechtenactivisten. Het gaat om Nemat Naqdi en Taqi Daryabi, die voor Etilaatroz werken.

Op foto’s en video’s die Daryabi deelde, is te zien hoe twee van de journalisten nauwelijks kunnen lopen of spreken na hun vrijlating.

© AFP

De taliban hebben sinds ze midden augustus de macht grepen tientallen Afghaanse journalisten korte tijd vastgehouden, voornamelijk omdat ze verslag uitbrachten over protesten tegen de taliban. Verschillende media doen ondertussen aan zelfcensuur uit eigen veiligheid.

Honderden journalisten zijn het land al ontvlucht en verschillende anderen proberen nog te vertrekken.evdg