Brussels Airlines ziet veel meer boekingen voor VS na aankondiging heropening grenzen

Het aantal boekingen voor reizen naar New York is spectaculair gestegen bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines, sinds de aankondiging eerder deze week dat de Verenigde Staten begin november de grenzen openen voor gevaccineerde reizigers.

“In de eerste twee dagen na de aankondiging lag het aantal boekingen per dag bijna drie keer hoger dan het daggemiddelde van vorige week”, zegt Maaike Andries, woordvoerster van Brussels Airlines. Vooral de eerste week van november, dus net nadat het inreisverbod opgeheven zal zijn, en de periode rond Kerstmis en Nieuwjaar zijn populair.

“Het einde van het inreisverbod van de Verenigde Staten is voor ons een grote stap om uit deze crisis te geraken”, zegt de woordvoerster nog. “Onze vluchten van en naar Afrika zijn gedurende de pandemie stabiel gebleven en de voorbije zomer hebben we een sterk herstel van onze Europese markt gezien. Dat we na lange tijd opnieuw gelijke voorwaarden hebben voor Europese en Amerikaanse passagiers is een opluchting voor ons en voor onze passagiers, dat zien we duidelijk in de boekingen.”

Brussels Airlines zal tijdens de winter maar op één bestemming in de VS vliegen: New York (luchthaven JFK). Er zijn vier vluchten per week.

Vaccinatie én test nodig

De Verenigde Staten kondigden maandag aan dat vanaf begin november internationale reizigers die volledig gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, weer welkom zijn. De reizigers zullen wel onder meer ook een negatieve coronatest moeten kunnen voorleggen.

Brussels Airlines liet daarnaast weten dat de zakenreizen sinds midden augustus stilaan hernemen. Het aantal boekingen voor zakenreizen stijgt elke week met 30 tot 40 procent, aldus de maatschappij in een persbericht. Ze verwacht dat veel bedrijven vanaf oktober hun reisbeleid zullen versoepelen.

Maar Brussels Airlines verwacht dat de vraag naar zakenreizen pas tegen 2024 weer op het niveau van 2019, voor de coronacrisis, zal zitten. “De vraag naar vrijetijdsreizen daarentegen herstelt zich veel sneller”, klonk het.