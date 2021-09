Victor Campenaerts na WK Mixed Team Relay: “We kwamen niet voor een zevende plek”

Victor Campenaerts was na afloop van het mixed relay-event op het WK wielrennen teleurgesteld met een zevende plaats voor het Belgische team. “We hoopten wel op meer, maar anderzijds, als je ziet dat het verschil ruim 40 seconden is met het podium, dan zijn we wel nog ver af.”

LEES OOK. UITSLAG WK MIXED TEAM RELAY. Duitsland en afscheidnemende Tony Martin pakken wereldtitel, Belgen stellen teleur in eigen land

Het verschil tussen de heren en dames was groot op dit WK. De heren reikten hun hand uit naar brons, maar daarna zakte België weg. “De voorbije jaren hebben we enorm veel energie gestoken in het tijdrijden, bij de dames zitten we nog niet op hetzelfde niveau”, aldus Campenaerts. “Daar kunnen we nog aan werken de komende jaren. Je ziet vandaag toch ook dat hier een sterk deelnemersveld aan de start staat, beter dan in 2019. De timing lag toen ook moeilijk. Ook ik wou toen niet deelnemen omdat het in conflict kwam met mijn tijdrit. Nu ligt dit event eigenlijk perfect, midden in de week. Ik kan zonder problemen zondag de wegwedstrijd rijden.”

Of ik interesse heb om deel te nemen als dit een olympische discipline wordt? “Zeker en vast”, reageerde hij. “Dan wil ik er graag bij zijn. Dan mag ik toch eens naar de Spelen (lachend). Ik denk dat ik zeker een meerwaarde kan hebben in de ploeg. Sowieso hoop ik er ook graag bij te zijn op de wegrit tijdens de Spelen, ze zullen in Parijs wel geen berg leggen in het parcours? Maar goed, dat is nog heel ver weg.”

Kopecky: “Harder kon ik niet”

Lotte Kopecky gaf alles wat ze in zich had, maar het werd woensdag geen medaille voor de Belgen in de gemengde estafette op het WK wielrennen. “Er is nog wel wat progressiemarge”, zei ze na afloop.

Na de passage van de heren was er nog uitzicht op een medaille voor de Belgen, maar uiteindelijk werd het een zevende plek. “De mannen leunen allemaal dicht bij elkaar aan in deze teams, maar het verschil tussen de dames is groot”, aldus Kopecky. “Dat heeft hier het verschil gemaakt. Sommige dames waren echt sterk in het tijdrijden. Dat zie je ook aan het eindpodium.”

“Dit is geen gemakkelijke discipline en het heeft ook niet veel nut dat je als vrouw de sterkste bent of dat wil tonen onderweg, want dat helpt niet. In zo’n gemengde tijdrit ben je maar zo sterk als je zwakste schakel en het is zaak om dat met de andere renners op te vangen. Ik had zelf wel het gevoel dat het goed draaide, maar blijkbaar niet goed genoeg voor een plek op het podium. Jammer, maar ik heb alles gegeven wat ik in me had. Als we daardoor zevende eindigen, dan moet je dat aanvaarden. Ik ben vooral blij met het gevoel in de benen. Dat is wel goed en ik ben klaar voor zaterdag. Al zal daar alles moeten meezitten om het allerhoogste te bereiken.”

Lampaert: “Maakten kleine foutjes”

Belgisch kampioen tijdrijden Yves Lampaert werd na afloop van de mixed relay op het WK wielrennen opgewacht door vriendin Astrid en zoontje Aloïs. “Hier moet ik toch even van bekomen”, sprak hij meteen na de aankomst. “Het was plezant, maar anderen gingen precies nog wel harder.”

Een eerste analyse en die bleek na afloop ook terecht. “Onderweg hadden we bij de heren communicatieproblemen en bij de dames was er een probleem met haar schakelsysteem. Jammer. Dat zijn foutjes, maar of we uiteindelijk zonder die foutjes veel hoger zouden geëindigd zijn, dat weet ik niet. Ik denk van niet eigenlijk. Het verschil met de anderen is toch wel groot. Het ging snel en hard, maar voor het podium hadden we nog harder moeten rijden. Ik verwachtte een plek tussen vijf en zeven en dat blijkt nu ook het geval.”

Koning Filip volgde de Belgische tijdrijders, samen met Eddy Merckx in de wagen. Na afloop sprak hij ook even met de Belgische renners. “Hij was onder de indruk van de snelheid die we haalden onder weg”, vertelt Lampaert. “En ook van ons recuperatievermogen. Hij schrok dat we al zo snel weer gewoon onszelf waren na zo’n inspanning.”

Voor Lampaert heeft de gemengde estafette wel toekomst. “Het is een mooie discipline”, sprak hij nog. “Ik vind het zeker in deze tijden, waarbij wordt gestreefd naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen, een goede zaak. Tegelijkertijd kan het volgens mij een stimulans zijn om meer meisjes op de fiets te krijgen. Je ziet dat steeds meer dames fietsen. Als je dan zo’n discipline hebt, kan je misschien nog meer meisjes naar het wielrennen trekken.”