Wout van Aert is zondag de te kloppen man op het WK in eigen land. Maar ook de Slovenen hebben met Tadej Pogacar en Primoz Roglic twee wapens. Die eerste ging woensdag op pad in Antwerpen, de startplaats van het WK. De tweevoudige Tourwinnaar nam er zelfs de fietserstunnel, maar moest er even aanschuiven met zijn ploegmakkers.