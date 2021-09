Vliegtuig met zes mensen aan boord vermist in Rusland: mogelijk gecrasht in natuurgebied

Een vliegtuig met zes mensen aan boord is woensdag in het oosten van Rusland van de radar verdwenen en na uren zoeken nog niet teruggevonden. Dat meldt het Russische nieuwsagentschap Interfax woensdagavond plaatselijke tijd. Het toestel van het type Antonov An-26 was bezig met een controle van navigatie- en radiobewakingssystemen in de regio.

Volgens het Russische Ministerie voor Civiele Bescherming verdween het toestel van de radar op 38 km van de stad Chabarovsk, in het oosten van het land. Mogelijk vloog het vliegtuig boven het natuurreservaat Zapovednik Bolsjechechtsirski. Er waren zes mensen aan boord.

Het toestel, dat vaak voor militaire doeleinden wordt gebruikt, was bezig aan een technische vlucht. Volgens de autoriteiten verloopt de zoekactie moeizaam door slechte weersomstandigheden en omdat het intussen donker is geworden.