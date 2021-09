Dat wordt smullen: UCI lanceert nu ook een mixed relay in… het veldrijden

In de marge van het WK wielrennen in ons land is de Internationale Wielerunie (UCI) woensdag in Brugge samengekomen om enkele nieuwigheden in de off-roaddisciplines onder het doopvont te houden. De opvallendste nieuwkomer is de organisatie van een mixed relay op het WK veldrijden.

Duitsland pakte woensdag in Brugge de tweede wereldtitel in de mixed relay op de weg, en dat inspireerde de UCI om de discipline ook in het veld te introduceren. Tijdens het volgende WK veldrijden, op 29 en 30 januari in het Amerikaanse Fayetteville (Arkansas), zal voor het eerst geëxperimenteerd worden met een gemengde aflossing.

Nadien volgt een evaluatie om te bekijken of het event ook de komende WK’s op het programma blijft staan. Meer details over de mixed relay in de cross zijn er nog niet.