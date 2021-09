Peerse harmonie op dag van de harmonies in Dinant

18 orkesten uit België, Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg verzamelden in de geboortestad van Adolphe Sax voor een speciale muzikale dag. De namiddag startte op 6 verschillende pleinen in de stad waar elk orkest een concert van 45 minuten verzorgde. De Peerse harmonie koos voor een toegankelijk programma en zette de saxofoon in de kijker. Zo klonken er twee werken met solist Toon Van Geyseghem. Na het concert was het even alle hens aan dek om op tijd te zijn voor het defilé. Samen met de andere orkesten stapten de muzikanten mee in een groot defilé op de Croissette langs de Maas en speelden zij de mars 'Les Montagnards'. Het defilé mondde uit in een uniek en uitzonderiljk massaconcert met 900 muzikanten. "Het was een hele belevenis", zo klonk het. En ook: "Wat deed het deugd om na corona nog eens echt te mogen samenspelen met zoveel andere muzikanten."