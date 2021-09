Colruyt gaat twaalf miljoen bomen aanplanten in Democratische Republiek Congo

Colruyt Group gaat meer dan 10.000 hectare bos aanplanten, goed voor meer dan twaalf miljoen bomen, in de Democratische Republiek Congo (DRC). Dat heeft de Belgische winkelketen woensdag bekendgemaakt. Colruyt heeft de ambitie om tegen 2030 120.000 ton CO2 op te vangen in de nieuw aangeplante bossen: zo wordt de hoeveelheid opgevangen CO2 tegen dat moment groter dan de directe uitstoot van het bedrijf.

Enkele jaren geleden sprak Colruyt het doel uit om tegen 2030 de directe uitstoot te verminderen met 40 procent, vergeleken met 2008, het jaar waarop het bedrijf zijn uitstoot een eerste keer in kaart heeft gebracht. Op dit ogenblik is Colruyt er al in geslaagd de uitstoot met 31 procent te verminderen, aldus CEO Jef Colruyt. “Maar door onze retailactiviteiten zullen we altijd verantwoordelijk blijven voor een zekere mate van uitstoot. In totaal komt er jaarlijks zo’n 115.000 ton directe uitstoot vrij, wat neerkomt op 600 gram CO2 per klant die we bedienen. Daarom hebben we dit project gelanceerd: zodat we het equivalent van onze uitstoot kunnen opvangen in bomen.”

Colruyt investeert 8 miljoen euro in het project. Tegen 2030 moet zo’n 120.000 ton CO2 gecapteerd worden in de nieuw aangeplante bossen. Omdat het in België moeilijk is om een terrein te vinden dat groot genoeg is om een dergelijke hoeveelheid bomen te planten, keek het bedrijf naar alternatieven in het buitenland en belandde het bij de Democratische Republiek Congo.

Concessie voor 25 jaar

In december 2020 kondigde Felix-Antoine Tshisekedi, president van de DRC, aan dat het land tegen 2023 een miljard bomen wil planten. Het is aan dit programma dat Colruyt een bijdrage wil leveren. “We hebben al jarenlang een relatie met Congo”, zegt Colruyt. “Een jaar geleden zijn we daarom in de DRC begonnen met de aanplant van de bomen, meer bepaald in de provincie Kwango, in het zuidwesten van het land. Binnen enkele jaren zouden de eerste bomen groot genoeg moeten zijn om de CO2 te beginnen capteren.”

“Er is nog heel wat werk aan de winkel. Om ons doel te bereiken, werken we samen met enkele plaatselijke ngo’s. Het project zorgt bovendien voor enkele honderden jobs in de regio. Wij hebben een concessie voor 25 jaar, die we nadien kunnen verlengen, maar voor het beheren en verzorgen van het terrein werken we zo veel als mogelijk samen met de lokale gemeenschap”, zegt Colruyt.

Wannes Hubeau, professor tropische bosecologie aan de UGent en het AfrikaMuseum, is tevreden dat Colruyt rekening heeft gehouden met een voldoende biodiverse keuze van soorten bomen, met zowel hoge als lage vegetatie. “Herbebossing gaat niet over het aanplanten van een monocultuur, maar om het proberen uitbouwen van een zo divers mogelijk ecosysteem. Daarnaast ben ik ook blij te zien dat Colruyt samenwerkt met lokale ngo’s, zoals Faja Lobi, dat al meer dan tien jaar actief is in de regio. Het project is natuurlijk nog maar net begonnen. Ik hoop dat wij de kans zullen krijgen om het mee op te volgen en een bezoek te brengen. Dan kunnen we in de toekomst zien hoe het verder evolueert.”