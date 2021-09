Marleen Tutenel geëerd door Oezbeeks wetenschappelijk instituut

Op 21 september ontving de Zonhovense Marleen Tutenel (1956) een eervolle award van Obid Khakimov, directeur van het CERR, een onderzoeksinstituut uit Oezbekistan. Dit voor haar serie artikelen en foto’s over Oezbekistan en in het bijzonder haar artikel over trouwen in Oezbekistan.

Zij ontving de onderscheiding tijdens een receptie aangeboden door de ambassadeur van Oezbekistan in Brussel ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van de Republiek Oezbekistan in het Renaissance Hotel in Brussel.Marleen, die vaak met haar echtgenoot John Reinhard naar Oezbekistan reist, was totaal verrast door de toekenning van de award. Binnenkort hopen Marleen en haar man opnieuw af te reizen naar Oezbekistan, onder meer om het boek waar zij samen aan werken te kunnen afmaken.Oezbekistan is een voormalige Sovjetrepubliek in Centraal-Azië dat een paar jaar geleden de grenzen voor toerisme geopend heeft. Voor inwoners van onder andere België bestaat er geen visumplicht meer."Ga er rustig op vakantie naar toe, het is een prachtig, veilig, heerlijk land", zegt Marleen.