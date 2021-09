Okra Maaseik verkent het Thor Park

Een aantal leden namen op dinsdag 21 september deel aan de wandeling in het Thor Park in Genk. In de voormiddag werd verzamelen geblazen in parochiezaal De Kring in Waterschei, voor een kop koffie. Daarna gingen ze gesterkt op pad voor een eerste wandeling. Die ging door de typische cité, een levende en levendige herinnering aan de Limburgse mijntijd. Omdat Maaseik helemaal geen mijngemeente was, werd de uitleg over het ontstaan van en het leven in de mijncité met veel belangstelling gevolgd. Aan het einde kwamen ze nog langs de plek waar vroeger Lei Clijsters en Pier Janssen voor Thor Waterschei speelden. Maar daarvan was aan het nieuwe stadion van KRC Genk nog weinig te merken.Na een deugddoende broodmaaltijd was het in de namiddag tijd voor een rustige wandeling door de prachtige Kempische natuur. En voor de Maaslanders was die wel erg anders dan wat ze gewoon waren in hun eigen streek. Voor alle deelnemers was het zo een ontspannende, maar evengoed een boeiende en zelfs leerrijke activiteit.