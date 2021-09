Beringenaar opent eerste regionale halal-slagerij in Scherpenheuvel: “Binnenkort bieden we ook fitnessvoeding aan”

“Eindelijk is er in ons stadscentrum weer een échte beenhouwerij”, klonk het enthousiast bij de eerste klanten. “In ons atelier en aan de toog werken we uitsluitend met kwalitatief verse producten tegen de juiste prijs. We werken rechtstreeks samen met het slachthuis en gespecialiseerde fabrikanten, waardoor we elke dag het smakelijkste en beste halal-vlees kunnen aanbieden. Met de goedkeuring van de beenhouwersfamilie Nuyts, die meer dan 130 jaar vlees hebben verkocht, willen we als eerste regionale halal-beenhouwerij Scherpenheuvel mee op de kaart zetten. Behalve maandag zijn we dagelijks geopend van 8.30 uur tot 18 uur. Ook op zon- en feestdagen kan je bij ons tussen 10 uur en 16 uur terecht. Het is nog volop in ontwikkeling, maar het is inderdaad ook de bedoeling dat we naast het huidige aanbod binnenkort ook gespecialiseerde ER fitnessvoeding aanbieden”, zegt de gedreven en gepassioneerde Limburgse ondernemer Erhan Koycigit uit Beringen, die tot grote blijdschap van zijn klanten in zijn nieuwe zaak het vlees aanbiedt uit zijn populaire Begijnendijkse eethuis Unal Snackx.

“Het was niet makkelijk om snel het juiste personeel te vinden, maar ik ben blij dat we vandaag met 6 mensen, inclusief mezelf, opstarten. Verdeeld over 3 mensen achter de toog en 3 achteraan in het vleesatelier. De halal-beenhouwerij is inderdaad perfect aanvullend en ligt in het verlengde van ons Begijnendijkse eethuis Unal Snacks, waar onze kebab en steaks behoren tot de topproducten. Het voorbije jaar zijn de vleesprijzen in het algemeen twee keer gestegen, waardoor we oorspronkelijk gedwongen werden om dat door te rekenen aan onze klanten. Toen zijn we gaan nadenken en hebben we besloten om ons runds-, kalfs- en lamsvlees rechtstreeks aan te kopen bij het Sint-Truidense slachthuis Herbots. Niet alleen voor ons eethuis, maar ook voor onze halal-beenhouwerij. Daar werken we voor onze kipproducten samen met het gespecialiseerde Beringse AlkaFood, net zoals we voor onze halal-charcuterie een lokale samenwerking hebben opgezet”, zegt Erhan Koycigit.

Naast de opstart van zijn ER Vleesatelier, waarvan de eerste twee letters een verwijzing zijn naar z’n voornaam, blijft Erhan ondernemen en innoveren: “In het atelier delen we onze kennis en kwaliteit graag met andere ondernemers, restaurants en horeca. Zij kunnen bij ons terecht voor onze halal-vleesproducten. We zijn nog maar net gestart en we hebben al 6 kebabzaken (waaronder die van mij en m’n broer) waarmee we gaan samenwerken. Daarnaast zijn we in ons atelier ook bezig met de ER-fitnessvoeding op punt te stellen. In plaats van een herstellende shake na het sporten, kunnen mensen binnenkort thuis hun eigen, verse fitnessvoeding opwarmen in de microgolf. Ik ben zelf een fervente sporter, dus ik weet dat het enthousiasme voor zoiets onder sporters heel groot is. We zijn bezig met het verhaal op punt te stellen. Parallel lopen ook de gesprekken met potentiële afnemers, want naast het ER Vleesatelier willen we deze voeding op nog andere plekken aanbieden: sportclubs, fitnesscentra en ga zo maar verder.

Ook burgemeester Manu Claes is blij dat er in de stadskern weer een beenhouwerij de deuren opent: “Voor Scherpenheuvel is het de eerste, gespecialiseerde halal-beenhouwerij in de regio, die meteen ook toegankelijk is voor een breed publiek. Mensen moeten niet meer naar Antwerpen, Hasselt of Brussel voor halal, ze vinden dat nu bij een beenhouwer in de buurt. Ik wens hen veel succes en hoop dat ze net als de beenhouwersfamilie Nuyts, die in onze stad meer dan 130 jaar vlees heeft verkocht, even succesvol mogen zijn en onze stad verder mee op de culinaire vleeskaart zetten.”