Stanford Blatch is niet meer: zijn meest memorabele momenten uit Sex and the city op een rij

Een icoon uit de jaren negentig is niet meer: Willie Garson, de Amerikaanse acteur die gestalte gaf aan de excentriekeStanford Blatch in Sex and the city en ook zou verschijnen in het vervolg op de serie, is op 57-jarige leeftijd overleden. Om hem te eren, zetten we enkele van zijn gloriemomenten en quotes die bijblijven uit de reeks op een rij.

Stanford bezoekt een homobar

In een aflevering maakt de onzekere talent agent Stanford kennis met de wereld van cyberseks. Hij noemt zichzelf in een chatroom Rick9 +, waar hij aan de praat geraakt met een zekere Bigtool4u. De twee willen elkaar in het echt ontmoeten in een homobar. Als Stanford aankomt bij de keet in het New Yorkse Meat Packing District, wordt hij gevraagd om zijn kleren uit te trekken. Enkel zijn onderbroek mag aan blijven. Verlegen begint hij aan zijn avondje uit, maar naarmate de tijd vordert, krijgt hij een connectie met een jongere man die in de ban is van zijn boxershort.

Hij begraaft de strijdbijl met Anthony

Stanley begraaft de strijdbijl met zijn oude rivaal: de flamboyante Anthony Marantino, die weer in Stanny’s leven opduikt omdat Charlotte York hem inhuurde als weddingplanner. Op een nieuwjaarsfeestje zijn de twee opgelucht om elkaar te zien … omdat ze er niemand anders kennen. Dat leidt tot een kus om middernacht, het begin van een mooie romance.

Getrouwd door Liza Minnelli

Die romance mondt uit in een huwelijk. En wat voor één. De hele openingsscène van de tweede Sex and the city-film staat in het teken van de trouwerij met alles erop en eraan. Niemand minder dan artieste Liza Minnelli trouwt het koppel, Carrie volgt alles van dichtbij als de getuige van haar beste vriend. Na de ceremonie trakteert Minnelli alle genodigden op haar vertolking van Beyonce’s Single ladies.

Zijn oneliners

Stanford, door Carrie vaak Stanny genoemd, zorgde niet zelden voor een grappige noot in de serie. Dat heeft alles te maken met zijn oneliners, die nog lang zullen nazinderen. Een greep uit de vele quotes: “Hoe kan iemand zo knap überhaupt hetero zijn”, “De puberteit is een fase, vijftien jaar afwijzing is een levensstijl”, “Monogamie gaat er weer uit. Het maakte een korte comeback in de jaren negentig, maar nu het millennium nadert, laat iedereen zijn opties open.”

Een man met stijl

Elke keer Stanford in beeld komt, is eigenlijk een feestje: zijn kleurrijke outfits vrolijken de boel op. Zo verscheen hij onder meer in een knalgeel geruit pak met vuurrood hemd eronder. Ook roze, paars en kobaltblauw hingen in zijn designergarderobe. In de eerste afleveringen viel hij op door zijn hip, zwart hoedje. Verder zijn een strikje en een brilmontuur met ronde glazen allebei een dandy handelsmerk. Trouwen deed hij in het wit, just like a virgin.