Onze Bicycle Guy stippelt een WK-rondje uit voor elke fietser: dit zijn de mooiste passages en stops in ons parcours van 54 km

We kennen de Koppenberg, Oude Kwaremont en Paterberg uit de Ronde. Zijn fan van de Kemmel en de vermaarde Plugstreets. We temmen graag de Wanne, en zeker La Redoute uit Luik-Bastenaken-Luik. Maar wat brengen ons Smeysberg, Moskesstraat, Wijnpers in Vlaams-Brabant? Onbekenden voor veel wielertoeristen. Maar met het WK wielrennen in Vlaanderen worden ook zij BV. Event- en sponsoring manager Jorne Coopmans nam me mee voor een verkenning van 54 km.