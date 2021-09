Een na-de-babykamerjas, de slippers van Karl en de splitten van Nathalie: de favorieten van de redactie

Waarom 300 dagen wachten tot het zomer is, als je nu al vakantie kan nemen? Deze spullen shopte de Billie-redactie de afgelopen weken bij elkaar.

Slippery slope

Lien, redactrice: “Niet meteen het seizoen, maar een paar slippers komt altijd van pas.”

Kokomo Karl Signature Slide, 115 euro

www.karl.com

Comfortbroek

Eva, lay-outster: “Eindelijk nog eens een zwarte broek, die supercomfy zit dankzij de elastische tailleband. Makkelijk en mooi, zoals het moet zijn.”

Broek Wilson van Nathalie Vleeschouwer bij Juttu, 129 euro

www.juttu.be

Droomrok

Lien, redactrice: “Voor een vakantie later op het jaar koos ik alvast voor een dromerige outfit. Met een streepje bloot.”

My Way Ruched Skirt van Nly by Nelly, 59,95 euro

www.zalando.be

Tafeltje-dek-je

Ann, eindredactrice: “Leuk, dachten we, zo’n grote eettafel. Drie meter, daar kan veel volk aan. Maar dat we er nauwelijks een tafelkleed voor zouden vinden, daar hadden we dan weer niet aan gedacht. Gelukkig hebben ze bij Dille & Kamille wél een paar exemplaren van 3,5 meter lang. Zoals dit mooie zachtgroene model.”

45,95 euro, Dille & Kamille

www.dille-kamille.be

Schone slaapster

Lien, redactrice: “Een milde gezichtsreiniger voor het slapengaan, en mijn gezicht straalt ook in de ochtend. Althans als je de wallen niet meerekent.”

Perfectly Clean, Estee Lauder, 26,90 euro

www.iciparisxl.be

Ontzwangeren in stijl

Hanne, redactrice: “Een fluwelen kamerjas om dit najaar zo glamoureus mogelijk te ontzwangeren in de zetel. Kan perfect aan als er babybezoek komt …”

Badjas Katarina, OW Intimates, 89,95 euro

www.zalando.be

Indian summer

Veronique, coördinatrice: “Nog snel genieten van mijn nieuw terrasje met deze knalgele Acapulco-loungestoel.”

Casa, 59 euro

be.casashops.com

