Bewoonster Annemie: “Het was een werk van lange adem – de bouw duurde liefst vijf jaar.” — © Geert Van de Velde

De locatie vonden Annemie en Wim per toeval tijdens een fietstochtje in een doodlopende straat in Muizen. Wat erop stond, ging tegen de vlakte om plaats te maken voor een huis vol licht en gezelligheid, maar ook zo weinig mogelijk geluid. “Niemand hoort je als je roept dat het eten klaar is.”