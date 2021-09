Poll: stem op je favoriete outfit en win 200 euro shoppingbudget

Wie was volgens jou de best geklede Limburger in de maand september? Onze fotografe spot elke week een knappe outfit in het straatbeeld. Stem op jouw ultieme favoriet, en maak kans op 4 x 200 euro shoppingbudget van de stad Hasselt.

Je ziet ze elke week op hbvl.be/billie en in ons weekendmagazine Billie: de outfits van modebewuste Limburgers, op straat gespot door onze fotografe. Wie de ultieme fashionista is van de maand september, dat bepalen jullie zelf. Breng je stem uit, en maak kans op een van de vier shoppingbonnen ter waarde van 200 euro van shoppingstad Hasselt. Ook de kandidaat die de meeste stemmen weet te verzamelen en volgens onze lezers dus het best gekleed ging, wint een Hasselt-shoppingbon van 200 euro. Stemmen kan tot en met donderdag 30 september.

Dit zijn de kandidaten:

Vijftien is ze, maar Lola Sule uit Diest weet goed wat ze wilt: “Ik draag nooit skinny broeken, dat is toch niet comfortabel?”. Die blauwe haren dankt ze aan de kunde van haar mama: “Anders was ik allang failliet.”

Lola Sule. — © Anja Blevi

Studente Gitte Beelen (21) uit Lummen slaagt erin vrolijk én stoer te combineren. Een geheimpje? “Ik heb een jas bij elke outfit. Dat zijn er dus veel te veel hé!”

Gitte Beelen. — © Anja Blevi

Styliste en fotografe Anna Carina Schoeters (23) draagt een vintage vest van de Diepenbeekse ontwerper Dirk Bikkembergs en is dol op tweedehands- en stockkoopjes, maar vooral op haar oma: “Ze is mijn ultieme modevoorbeeld.”

Anna Carina Schoeters. — © Anja Blevi

“Klassevol, met veel zwart-wit”, zo omschrijft Tatiana Diliberto (23) haar stijl. Ze werd gespot in Maasmechelen, met haar lievelingsjasje aan: “Duurder dan normaal, maar ik kon ‘m niet weerstaan.”

Tatiana Diliberto. — © Anja Blevi

