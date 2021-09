Ronald Koeman geeft opmerkelijke persconferentie bij FC Barcelona: verklaring voorlezen en snel weg

LEES OOK: Hoelang blijft Ronald Koeman nog bij FC Barcelona? Bondscoach Roberto Martinez wordt alweer genoemd en prijkt op voorpagina

Koeman las tijdens zijn persconferentie een verklaring voor vanop een briefje en verliet vervolgens weer de ruimte. Daarmee liet hij de verslaggevers in de zaal in verbazing achter.

“De club bevindt zich in een situatie van wederopbouw. We moeten een nieuw team opbouwen, zonder grote investeringen te doen. Dat kost tijd. Talenten kunnen over een paar jaar wereldsterren zijn. Jongeren krijgen de kansen, zoals Xavi en Andrés Iniesta die ook ooit kregen, maar geduld is nodig. Hoog eindigen in La Liga zou een succes zijn. In de Champions League kan je echter geen wonderen verwachten. De nederlaag tegen Bayern München moet vanuit het juiste perspectief bekeken worden. Het team moet gesteund worden, in woorden en daden. Ik weet dat de pers dit proces herkent, het is immers niet de eerste keer in de geschiedenis van de club dat we hierdoorheen gaan. We rekenen op uw steun in deze lastige tijden. We zijn heel erg blij met de steun van onze fans, zoals tegen Granada. Visca Barça!”

Na die verklaring verdween Koeman even snel als hij was gekomen opnieuw. Op vragen van de journalisten zat de trainer, die behoorlijk onder druk staat, duidelijk niet te wachten. In totaal duurde de persconferentie zo amper drie minuten. Een opmerkelijk tafereel, één dag voor de wedstrijd tegen Cadiz.