GETEST. Kan dit gezin elke dag 500 g groente en fruit eten? Week 3: “Ik probeer alle sla samen te schrapen, maar kan geen kant op”

500 gram groenten en fruit binnenspelen per dag. Per persoon, welteverstaan. Onze vrouw Jo Verhenne en haar gezin gingen de uitdaging van UZA-hoofddiëtist Michaël Sels aan: wat bakten ze ervan, vier weken lang? Dit is hun dagboek. “In de auto doe ik een kleine briefing alsof we op missie zijn: niet overdrijven, enkel kleine stukjes nemen die je lekker vindt, ook voor de fruittaart gaan. “Voor het lentefeest geef ik een briefing alsof we op missie zijn: niet overdrijven, enkel kleine stukjes nemen die je lekker vindt, ook voor de fruittaart gaan.”