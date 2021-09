Poging tot moord op eerste adviseur van Oekraïense president

De eerste adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, Sergej Shefir, was woensdag het doelwit van een moordpoging, zo hebben de autoriteiten en de politie gemeld. Onbekenden openden het vuur op de auto waarin hij zat.

“De auto werd door meer dan tien kogels getroffen”, meldde de Oekraïense politie op Facebook. Ze voegde eraan toe dat een speciale operatie aan de gang was om de schutters op te sporen.

Volgens een hoge functionaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Anton Guerachtchenko, werden de schoten vanuit een bos met automatische wapens afgevuurd en raakte de chauffeur van de auto zwaargewond. Hij zei niets over Shefir, maar volgens een andere functionaris bleef de adviseur ongedeerd en is hij enkel “in shock”.

De aanslag werd rond 10 uur ’s morgens plaatselijke tijd bij het dorp Lesniki gepleegd, in de regio van de hoofdstad Kiev. De autoriteiten openden een onderzoek wegens “poging tot moord”, meldde procureur-generaal Irina Venediktova op Facebook.

Een andere adviseur van de president, Mikhailo Podoliak, zei aan het persbureau Interfax-Ukraine dat hij in de aanslag “een agressieve en oorlogszuchtige campagne tegen het beleid van het staatshoofd” zag. Hij verwees naar de inspanningen van Zelensky om “de invloed in te perken die oligarchen” in de schaduw op het beleid van het land uitoefenen en naar de inspanningen om “de politiek-financiële groepen te vernietigen die voor onze buitenlandse tegenstanders werken”. Hij beloofde dat de strijd tegen oligarchen en criminaliteit zou worden voortgezet.