Izegem/Oostkamp/Gent/Kortrijk/Antwerpen/Sint-Niklaas

De 28-jarige Izegemnaar Sammy L. heeft in de Brugse rechtbank tien jaar effectieve celstraf gekregen voor zijn rol als tienerpooier. De twintiger dwong vijf tienermeisjes - het jongste was amper veertien jaar oud - in de prostitutie en verdiende daar een fortuin mee. “Hoe meer gokschulden hij had, hoe meer ze moesten presteren.”