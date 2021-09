Vrouw rijdt vier voetgangers omver op Champs-Élysées in Parijs

Een jonge bestuurder heeft dinsdagavond vier voetgangers aangereden en ernstig verwond op de Champs-Élysées in Parijs. Ze zou onder de invloed van lachgas zijn geweest, melden lokale media.

Bij het rode licht aan een zebrapad gleed de vrouw blijkbaar met haar voet van de rem naar het gaspedaal, schrijft de krant Le Parisien. De auto schoot naar voren, slipte op de middenberm, kantelde en sleurde een van de slachtoffers mee.

Volgens Le Parisien had de vrouw samen met haar passagier lachgas gebruikt in de auto. Zender BFMTV meldt dat de vrouw zichzelf zelfs had gefilmd terwijl ze lachgas gebruikte voor een rood licht.