Waar zijn die kasseien? Bos van Wallers helemaal overwoekerd, anderhalve week voor Parijs-Roubaix

De profrenners die zich tussen alle WK-gekte door voorbereiden op Parijs-Roubaix van zondag 3 oktober - exact één week na het wereldkampioenschap in Vlaanderen - kijken raar op als ze door het Bos van Wallers rijden. De meest legendarische kasseistrook van de Helleklassieker is helemaal door gras en onkruid overwoekerd. Het gevolg van een natte, vruchtbare zomer.

Zo groen zag u de Hel nog nooit. — © gianni barbieux

Dat hoeft voor de renners evenwel geen probleem te zijn, integendeel. Het gras zorgt voor meer demping in de vaak hele diepe groeven tussen de kasseien op de 2,4 kilometer lange vijfsterrenstrook, officieel La Drève des Boules d’Herin geheten. Alleen als het regent, kan al dat groen de Hel nog glibberiger dan anders maken. In het Bos van Wallers wordt vaak de eerste schifting gemaakt in Parijs-Roubaix. Op nog bijna 100 kilometer van de aankomst kun je er de koers niet winnen maar wel al verliezen.

Volgens de geruchtenmolen zal het Bos van Wallers ook zijn opwachting maken in de Tour de France 2022. Die start in Kopenhagen (Denemarken) maar de eerste rit op Franse bodem - etappe vier - zou van Duinkerken naar Dénain lopen met onderweg enkele kasseistroken, waaronder het beruchte Bos.

Het gras zorgt wel voor extra demping in de vaak brede voegen tussen de kasseien. — © gianni barbieux

Eén extra kasseistrook

Voor wie het vergeten was: de laatste editie van Parijs-Roubaix was die in het voorjaar van 2019 (!), toen gewonnen door Philippe Gilbert. De 118de tocht door de Hel telt 257,7 kilometer, waarvan 55 over kasseien, verdeeld over 30 stroken. Dat is één secteur pavé meer dan in 2019. De nieuwkomer is Hameau du Buat, een oplopende strook.

Ook voor de vrouwen ligt er vanaf dit jaar een kassei te wachten op de winnares. — © facebook/lesamisdeparisroubaix

Voor het eerst wordt er ook een Parijs-Roubaix voor vrouwen gereden, op zaterdag 2 oktober. Zij rijden 116,4 kilometer met 17 kasseistroken. Het Bos van Wallers zit niet in het vrouwenparcours. (nvh)