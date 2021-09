Wil je afvallen? Dan helpt het misschien om je keuken op orde te houden (en je kleerkast)

De Amerikaanse succesauteur, blogger en spreker Gretchen Rubin heeft een bijzondere tip om gelukkiger te worden en ineens ook af te vallen: gewoon de rommel in huis opruimen. Want ze gelooft erin dat een nette omgeving op een heel psychologische manier bijdraagt tot je innerlijke rust, je meer energie geeft en zelfs je dieet positief kan beïnvloeden.

Volgens Gretchen Rubin, onder meer bekend van The happiness project, willen veel mensen zich twee gewoonten eigen maken: gezonder eten en letterlijk orde op zaken stellen in hun leefomgeving. Die twee doelen gaan hand in hand, zo schrijft ze op haar website. “Wanneer we orde kunnen controleren, hebben we ook meer controle over onszelf, onze acties en ons lichaam”, staat er te lezen. “En goede gewoontes bouwen op elkaar voort. Uiterlijke orde bouwt een gevoel van innerlijke zelfbeheersing op”, zo concludeert ze op basis van haar eigen ervaringen en die van vrienden. (lees verder onder de foto)

Ruim restjes op

Een goede eerste stap? Consequent je keuken opruimen. “Zet alles netjes weg. Laat geen open zakken chips op het aanrecht rondslingeren. Zet geen half afgedekte borden in de koelkast, sluit alle laden en kasten en doe de lichten uit. En als je keuken een deur heeft, sluit deze dan. Door een ordelijke, gesloten keuken te creëren, geef je jezelf een signaal dat de etenstijd voorbij is. Het voelt vreemd om weer naar binnen te gaan en het ontmoedigt je om later op de avond snacks uit te zoeken.” Haar conclusie is zo klaar als een klontje: “Als we iets zien liggen, denken we eraan. Als we het niet zien, vergeten we makkelijker dat het er is.”

Filter je kleerkast

Een tweede tip die Rubin haar fans, die streven naar een gelukkiger en gezonder leven, wil meegeven: ga eens door je kleerkast. “Heel vaak vinden mensen bij het doorzoeken van hun kleerkast kleding die niet meer past. Sommige items zijn al jaren niet meer gedragen, maar blijven wel hangen in de hoop dat ze op een dag weer passen. Als ze die kleding weggeven, lijkt het alsof je er vrede mee neemt dat deze verandering nooit zal plaatsvinden.”

Volgens de auteur is het zaak om die spullen net wél weg te schenken in het belang van je eigen geluksgevoel. Het volgende zinnetje geeft ze vaak mee als advies: “Als alle kleren weer zouden passen, denk je dan niet dat je het zal willen vieren met een compleet nieuwe outfit? Juist ja. Wie afstand neemt van dingen die ze niet meer nodig hebben of niet langer gebruiken, voelt zich vaak instant enkele kilo’s lichter. Zaken op orde genereert gevoelens van lichtheid, meer gemak en vrijheid.”

Verwacht geen wonderen

In cijfers: De Nederlandse huishoudgoeroe Zamarra Kok zocht in haar boek Speedcleaning uit hoeveel calorieën je echt verbrandt door huishoudelijke taken. Met een uurtje strijken of afwassen zou je zo’n 126 calorieën kunnen verbranden, stofzuigen is goed voor 231 calorieën. Of de kilo’s er werkelijk af zullen vliegen zodra je het huishouden als work-out gaat beschouwen, betwijfelen ze bij coachingbedrijf Energy Lab. “Wie puur wil afvallen, moet ook op zijn voeding letten en zijn levensstijl aanpassen door bijvoorbeeld af en toe te gaan lopen.”