Onderzoekers UZ Gent willen 5.000 Vlamingen ondervragen over open relaties

Onderzoekers van het UZ Gent willen 5.000 Vlamingen ondervragen over hun relatie en hoe ze denken over de seksuele vrijheid van hun partner. Naar schatting 130.000 mensen kiezen voor ‘consensuele non-monogamie’, zoals dat in academische kringen wordt genoemd. Maar door het taboe op polyamorie, swingen en open relaties zijn dat er mogelijk een pak meer.

Het UZ Gent is nieuwsgierig naar de omvang van het fenomeen en wil in kaart brengen of de mentaliteit van de Vlaming aan het veranderen is. Dat is nooit eerder uitgebreid onderzocht in Vlaanderen. “‘Er werd al veel onderzoek gedaan naar seksuele diversiteit, maar nooit naar relationele diversiteit”, zegt seksuologe Els Elaut.

Studenten Seksuologie zoeken 5.000 volwassenen om deel te nemen aan de online bevraging, die woensdag wordt gelanceerd. “Het is tijd om het thema uit de taboesfeer te halen en te weten welke relatievormen de Vlaming aangaat of overweegt.”

Consensuele non-monogamie is een verzamelnaam voor verschillende relatievormen zoals polyamorie, swingen en open relaties. Partners geven elkaar daarbij de vrijheid om een respectvolle liefdesrelatie te hebben met een of meerdere andere personen.

‘Op basis van internationaal onderzoek schatten we dat 130.000 Vlamingen een alternatieve relatievorm hebben’, aldus Elaut. Maar er is weinig geweten over hoe het gros van de mensen zich in het diepst van hun gedachten voelt bij het idee van een open relatie. “Hechten veel mensen nog waarde aan een vaste partner als enige weg tot een gelukkige relatie met goede seks? Of beslissen hoe langer hoe meer mensen om met meerdere personen een relatie aan te gaan?”

De enquête is anoniem en duurt maximaal twintig minuten. Deelnemen kan op de website www.variatiesinrelaties.be. Het onderzoek staat onder leiding van prof. dr. Guy T’Sjoen (UZ Gent) en professor Els Elaut. De resultaten worden gepubliceerd in juni 2022.