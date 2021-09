Hooligans steken wagen van scheidsrechter in brand

Supporters van de Bosnische voetbalclub Velez Mostar hebben dinsdagavond de wagen van een scheidsrechter in vlammen doen opgaan. Ze hadden de man en zijn twee assistenten doen stoppen in een tunnel na afloop van de verloren competitiematch tegen kampioen Borac Banja Luka.

Volgens de politie waren de drie spelleiders vanuit Mostar, waar het duel plaatsvond, op weg naar Sarajevo toen hun wagen in een tunnel werd tegengehouden door een ander voertuig. Daarin bevonden zich vier mensen. Die beschadigden de auto van de scheidsrechters en gooiden vervolgens een toorts naar binnen. Daarop brandde het voertuig helemaal uit.

Een persoon moest met verwondingen worden opgenomen in een ziekenhuis in Jablanica. De verantwoordelijken zijn nog niet gevat.

Eerder op de avond had de scheidsrechter, Sabrija Topalovic, de match kort voor affluiten moeten stilleggen nadat bezoekende supporters bij een 2-0-achterstand het veld hadden bestormd. Ze uitten zo hun onvrede over enkele beslissingen van de ref.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Dergelijke incidenten zijn eerder zeldzaam in het Bosnische voetbal, ook al komen scheidsrechters er soms wel in opspraak. Eind vorig jaar werden nog twee refs en een verantwoordelijke van de scheidsrechterscommissie in de tweede klasse beschuldigd van wedstrijdvervalsing. Ze zouden bedragen van 1.500 tot 3.500 euro per match hebben ontvangen.