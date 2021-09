Slovaakse tiener Martin Svrcek debuteert in 2022 als prof bij Quick.Step

Svrcek ondertekende bij de ploeg van Patrick Lefevere een contract voor 2,5 jaar, te beginnen vanaf juli 2022. Tot dan zal hij bij de U23 rijden voor het continentale Biesse Carrera. Hij maakt de overstap van Team Franco Ballerini.

Svrcek wordt door zijn toekomstige team omschreven als “een complete renner, heel sterk bergop en in het bezit van een uitstekende sprint”. Hij won in juni de beide (junioren)titels in eigen land. Op zijn palmares staan ook een rit en het eindklassement in de Tour du Leman, een etappe in de Tour de la Région Paca en een rist Italiaanse eendagswedstrijden. Gisteren/dinsdag werd hij zeventiende in de WK-tijdrit, op 1:25 van de Deense winnaar Gustav Wang.

“We volgen hem al een tijdje, hij is pas 18 maar heeft al uitstekende resultaten neergezet”, zegt Lefevere. “We willen Martin helpen beter te worden en meer ervaring te krijgen in het profpeloton. We zijn heel blij dat Martin een lid wordt van de Wolfpack en kunnen niet wachten tot hij ons vervoegt op de wedstrijden.”