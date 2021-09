‘Mevrouw Dimitri Vegas’, het klonk altijd wat denigrerend. Die omschrijving mag nu finaal overboord, want dj Anouk Matton (28) zet zichzelf in als merk: ze is druk met muziek, druk met haar make-uplijn en heeft dra een eigen realityreeks. Met daarin een hoofdrol voor London Takis, hun twee maanden oude zoontje. Al was de voorbije periode erg turbulent.