Kate Moss kijkt trots toe hoe dochter Lila Grace op de catwalk flaneert

Zo moeder, zo dochter: de achttienjarige Lila Grace timmert al even aan haar modellencarrière en mocht tijdens de Londense modeweek meelopen in het defilé van Richard Quinn. Mama Kate Moss, haar trouwste fan, zat met een trotse blik op de eerste rij te kijken … en zag dat het goed was.

Lila Grace, de dochter van Kate Moss en haar ex Jefferson Hack, is net als haar moeder (47) model. Ze verscheen in Londen op de catwalk van designer Richard Quinn in een vlammend rood jumpsuit en toonde de creatie aan het publiek. Met de blik op oneindig, zoals het een professioneel model betaamt.

© ISOPIX

© ISOPIX

Kate Moss zat op de eerste rij en werd door de aanwezige persfotografen in beeld gebracht. Op de foto’s oogt het iconische model, casual gekleed in een jeansbroek en blauwe, fluwelen blazer, duidelijk trots op haar meisje.

© REUTERS

© ISOPIX

© ISOPIX

© ISOPIX