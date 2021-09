Lynn Van Royen: “Stopt het voor mij als actrice, dan word ik misschien wel kruidenvrouw”

De wijze dertiger in haar probeert milder te zijn voor anderen. De eeuwig nieuwsgierige versie van Lynn Van Royen verdiept zich in planten en kruiden. De moeder die ze ook is, bekwaamt zich in het loslaten. Maar de Lynn die wij vooral kennen, is degene die we ’s zondags in Onder vuur weer op tv zien: de straffe actrice. “Mijn buik is de constante. Voel ik dat het klopt, dan smijt ik mij.”