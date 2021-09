OPROEP. 30 jaar Nevermind: bent u nog steeds superfan van Nirvana?

Hasselt

Vrijdag blaast Nevermind van Nirvana dertig kaarsjes uit. Het album groeide doorheen de jaren uit tot een van de meest iconische rockalbums aller tijden. Het Belang van Limburg is op zoek naar Limburgse superfans van de grungeband. Was u erbij op Pukkelpop 1991 of reisde u naar het buitenland om de band te zien? Hangt u kamer nog vol posters van Kurt Cobain? Headbangt u dagelijks op weg naar het werk op de deuntjes van Smells Like Teen Spirit? Laat het ons weten via onderstaand formulier. (bm)