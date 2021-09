Cristiano Ronaldo wipt na zijn transfer naar Manchester United over Lionel Messi in lijst van best betaalde voetballers, Belg in top 10

Cristiano Ronaldo heeft dankzij zijn transfer van Juventus naar Manchester United Lionel Messi voorbij gestoken in de ranking van best betaalde voetballer van Forbes. CR7 zal komend seizoen zo’n 106 miljoen euro verdienen. Messi blijft na zijn transfer van FC Barcelona naar PSG steken op zo’n 93 miljoen euro. Ook één Belg staat overigens in de top tien van best betaalde voetballers.

Nog geen 24 uur na het nieuws dat superster Cristiano Ronaldo (36) het Italiaanse Juventus verliet om zich opnieuw aan te sluiten bij Manchester United, was de spits volgens Forbes al de best verkochte speler geworden op de sportmerchandise site Fanatics. Hij overtrof de verkoop van andere topsporters die de afgelopen jaren van team zijn gewisseld, waaronder de NFL-speler Tom Brady in 2020 en NBA’er LeBron James in 2018.

Zowel Ronaldo als Messi verhuisden afgelopen zomer van club. — © BELGAIMAGE

CR7 zal dit seizoen zo’n 106 miljoen euro verdienen, waarvan bijna 60 miljoen uit salarissen en bonussen bij United, waar hij tussen 2003 en 2009 drie opeenvolgende Premier League-titels en een Champions League-zege pakte. De rest is afkomstig van zijn persoonlijke partnerschappen met merken als Nike, Herbalife, Clear en zijn eigen kleidinglijnen. Slechts drie andere actieve atleten verdienen meer op commerciële wijze: Roger Federer (76,5 miljoen euro), LeBron James (55,25 miljoen euro) en Tiger Woods (51 miljoen euro).

© AP

Zijn oude rivaal, de 34-jarige Lionel Messi, is zo dus van de eerste plaats verdreven door Ronaldo. Ook Messi verliet zijn club FC Barcelona en zocht bij PSG andere oorden op. Hij zal er dit seizoen zo’n 64 miljoen euro verdienen, maar Messi genereert minder uit commerciële deals dan Ronaldo en blijft daarom steken op een totaal op jaarbasis van 93,5 miljoen euro. De Vlo is daarmee wel de tweede best verdienende voetballer volgens Forbes.

Ook Eden Hazard staat overigens in de top tien van best betaalde voetballers. PSG heeft nu drie van de vijf best betaalde spelers ter wereld met naast Messi ook nog Neymar en Mbappé. In totaal zullen de tien bestbetaalde voetballers dit seizoen naar verwachting net geen 500 miljoen euro verdienen, een stijging ten opzichte van de 484 miljoen van vorig jaar.

De top 10

1. Cristiano Ronaldo met 106,25 miljoen euro

2. Lionel Messi met 93,5 miljoen euro

3. Neymar met 80,75 miljoen euro

4. Kylian Mbappé met 36,55 miljoen euro

5. Mo Salah met 34,85 miljoen euro

6. Robert Lewandowski met 29,75 miljoen euro

7. Andres Iniesta met 29,75 miljoen euro

8. Paul Pogba met 28,9 miljoen euro

9. Gareth Bale met 27,2 miljoen euro

10. Eden Hazard met 24,65 miljoen euro