Nicole Richie steekt haar in brand op veertigste verjaardag

De verjaardag van realityster Nicole Richie verliep dinsdag niet volledig volgens planning. Tijdens het uitblazen van de kaarsjes vloog haar haar in brand.

Ze was iets te enthousiast bij het uitblazen van de kaarsjes. De kaarsjes het verst van haar gingen vlot uit. Maar de kaarsjes die net voor haar stonden bleven verder branden. De voormalige realityster boog iets te ver over haar taart, met daarop een jeugdfoto, waardoor haar haar in brand schoot.

Het ‘vuur’ kon snel geblust worden, maar toch vloog een groot deel van haar haar in brand. Ze kon er gelukkig nog mee lachen en deelde de beelden dan ook op Instagram.