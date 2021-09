Een restje witte wijn? Zo maak je er een Billie Deluxe mee: de cocktail die perfect bij pretzels past

Knal een paar goede ingrediënten bij elkaar in een glas en je hebt meteen je nieuwe favoriete cocktail. Snel klaar en heerlijk fris.

Billie Deluxe

Voor 1 persoon

5 minuten

Nodig

1 schijf sinaasappel

45 ml Italiaanse droge witte wijn

45 ml campari

sodawater

Doen

Doe een schijf sinaasappel in een glas en vul met ijsblokjes. Giet er wijn en campari bij en roer even. Leng aan met sodawater.

Zout is goud

