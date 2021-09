Opnames voor 'Meester Naveaux' van start

In Meeuwen-Gruitrode zijn de filmopnames begonnen voor de kortfilm 'Meester Naveaux'.

De opnames voor 'Meester Naveaux' gebeuren op de commanderij van Gruitrode en op het oude kerkhof van Wijshagen. Een tiental jongens van de lagere school in Wijshagen vormen samen met lokale acteurs en figuranten de cast voor deze prent. De opnames en het studiowerk gebeuren door een zeer professionele filmploeg, ingehuurd door Villa-Imago. Deze kortfilm zal later worden gebruikt ter promotie van de geschiedenis van de commanderij, de makers proberen een link te leggen van de commandeurs met schrijver/dichter Phil Bosmans.‘Meester Naveaux’ speelt zich af in het jaar 1904. De film geeft een geromantiseerd beeld van het leven ten tijde van de laatste échte kasteelheer van de commanderij.