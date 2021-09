Het leven zelf is te ingewikkeld om ook ons eten nodeloos gecompliceerd te maken, zo vindt foodie Dorothy Porker van Vette Sletten. Gezond of ongezond, ingewikkeld of gemakkelijk: je mag zelf kiezen. “Het belangrijkste is dat je lekker eet.” Met deze drie gerechten bijvoorbeeld, uit haar nieuwe kookboek Nomnomnom.