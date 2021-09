Bondscoach Ives Serneels na ruime zege van Red Flames: “7-0 goed voor het vertrouwen”

Na het teleurstellende 1-1-gelijkspel in Polen, zag Ives Serneels zijn Red Flames dinsdag wel riant met 7-0 winnen van Albanië. “Natuurlijk had ik liever een zes op zes gehad, maar dit is alvast goed voor het vertrouwen”, reageerde de bondscoach.

“De ruime zege was zeker verdiend. In de eerste helft (2-0) faalden we in de afwerking. Het had minsten drie, of vier-nul moeten zijn, maar in de tweede heeft de groep goed gereageerd. Er kwamen veel kansen en veel doelpunten. Ons volgende duel, tegen Kosovo (21 oktober), kunnen we met vertrouwen tegemoet zien.”

“Van onze eerste twee wedstrijden onthoud ik dat we in de breedte sterker worden. We hebben nu meer dan elf speelsters die aan een wedstrijd kunnen beginnen. Dat is een goede zaak, want we zullen iedereen nodig hebben.”

“Onze bank is inderdaad wel sterker geworden”, beaamde Tessa Wullaert. “Jassina Blom scoort als invalster liefst drie keer. Dat is belangrijk naar de toekomst toe.”

Wullaert vierde haar honderdste interland met een doelpunt (de 6-0 in de 81e), haar 51e voor de Red Flames. “Dat is leuk, net als 7-0 winnen, maar het gelijkspel tegen Polen blijft knagen. Met een vier op zes kunnen we niet tevreden zijn. Ik had graag met een maximum naar Noorwegen getrokken (28 oktober).”

“Een doelpunt maken is altijd leuk en drie nog leuker”, vertelde Blom over haar hattrick. “Ik denk dat het de eerste hattrick in mijn carrière is, ik besef het nog niet goed. Ik ben blij dat ik de kans krijg om te spelen. Of dat in de basis is, of als invaller, beslist de trainer. Ik kan alleen maar zo veel mogelijk tonen dat ik er klaar voor ben. Na het gelijkspel tegen Polen hebben we ons alvast goed herpakt. Nu moeten we dit ook tegen sterkere tegenstanders kunnen tonen. De coach heeft ons gezegd dat de lat hoger moet en dat beseffen we allemaal heel goed.”