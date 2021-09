Opmerkelijk: 60-jarige Surinaamse vicepresident stelt zichzelf op in belangrijke voetbalwedstrijd

Een opmerkelijk tafereel in de CONCACAF League afgelopen nacht. De 60-jarige Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk heeft vannacht bij Inter Moengotapoe zichzelf in de basis gezet, mét aanvoerdersband. Brunswijk is eigenaar van de ploeg, maar zag Inter wel verliezen met 0-6 van Olimpia uit Honduras. In de CONCACAF League zijn zes tickets voor de Noord-Amerikaanse Champions League te verdienen.

De beelden van Brunswijk gingen de wereld over en de verbazing op social media was groot. Brunswijk is sinds 2020 vicepresident van Suriname en al jarenlang eigenaar van Inter Moengotapoe. De politicus droeg in het Franklin Essed Stadion het shirt met rugnummer 61 en had ook nog eens de aanvoerdersband om zijn eigen arm geschoven.

Brunswijk speelde in het verleden al voor Inter Moengotapoe en was daarna ook actief als trainer, voorzitter en nu al enige tijd als clubeigenaar.

De zestigjarige Brunswijk kon het verschil niet maken voor zijn ploeg. Olimpia stond halverwege al op een 0-3 voorsprong en had weinig last van zijn tegenstander. Brunswijk kwam zelfs nog even terug voor de tweede helft, maar liet zich na een kleine tien minuten toch maar vervangen. Vanaf de kant zag hij Olimpia er nog drie maken. De vervanger van Brunswijk, Rievaldo Doorson, kreeg zes minuten voor het einde een directe rode kaart.

Volgende week is de return in Honduras.