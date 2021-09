Titelhouder Palmeiras raakt in heenwedstrijd halve finale Copa Libertadores niet voorbij Atletico Mineiro

Titelverdediger Palmeiras is dinsdagavond in de heenwedstrijd van de halve finales om de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse variant van de UEFA Champions League, thuis in Sao Paulo op 0-0 blijven steken tegen Atletico Mineiro.

De bezoekers kregen in dit Braziliaanse onderonsje de beste kans maar Hulk miste kort voor de pauze een strafschop. Die kwam er na een fout van Gustavo Gomez op Diego Costa.

Op 28 september wordt de terugmatch gespeeld in Belo Horizonte.

De winnaar neemt het in de finale op tegen het Braziliaanse Flamengo of het Ecuadoraanse Barcelona SC. Die twee ploegen spelen woensdag hun heenmatch in het Maracanastadion in Rio de Janeiro. Op 29 september volgt de return in Gayaquil.

De finale wordt op 27 november in het Uruguayaanse Montevideo gespeeld.