Lichtere straf voor Standard-verdediger Al-Dakhil na rode kaart tegen Anderlecht, maar niet voor assistent Asselman

Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdagavond laat uitspraak gedaan over de sancties voor Standard-verdediger Ameen Al-Dakhil en video-analist Patrick Asselman van de Rouches na hun rode kaart tegen Anderlecht. Al-Dakhil kan zaterdag gewoon aantreden in de thuismatch tegen STVV.

In de geanimeerde Clasico op Sclessin vielen zondag drie rode kaarten. Vroeg in de wedstrijd werd Al-Dakhil, die na knullig balverlies aan Verschaeren de noodrem hanteerde, rechtstreeks uitgesloten door ref Laforge. Het Bondsparket wilde de jonge verdediger een speeldag schorsen, maar Standard was het daar niet mee eens.

© BELGA

Dinsdag voor het Disciplinair Comité wees advocaat Ernes erop dat Al-Dakhil geen gemene overtreding begin in zijn allereerste Clasico als 19-jarige. De verdediger was redelijk nerveus, klonk het. Bovendien slikte Al-Dakhil voor het eerst sinds hij prof werd een rode kaart. Om die redenen vond Standard één speeldag effectieve schorsing wel heel streng, en het Disciplinair Comité was het daarmee eens. Er werd Al-Dakhil een voorwaardelijke speeldag schorsing en 500 euro effectieve boete opgelegd.

Later in de wedstrijd werd Patrick Asselman, wegens kritiek aan de ref, uitgesloten. Laforge wilde aanvankelijk slechts geel geven, maar omdat de video-analist hem voor de trainersbank ostentatief negeerde, werd het een rood karton. De assistent van de Rouches was niet aan zijn proefstuk toe, waarop het Bondsparket twee speeldagen schorsing voorstelde als minnelijke schikking.

Opnieuw weigerde Standard. Advocaat Ernes legde dinsdag uit dat er een misverstand plaats had gevonden. Asselman dacht Laforge zich tot Eric Deflandre wendde. De assistent begaf zich ook naar de scheidsrechter, maar werd door Laforge teruggestuurd. Pas wanneer de ref rood trok, was volgens de Rouches duidelijk dat hij het op Asselman gemund had. Vanop zo’n afstand was het volgens meester Ernes niet duidelijk wie Laforge precies bedoelde.

© BELGA

Het Disciplinair Comité gelooft die verklaring niet. Laforge vroeg Asselman drie keer tot bij hem te komen. “Na twee aanmaningen naderde inderdaad Deflandre, maar bij de derde was duidelijk dat Asselman gezocht werd”, klinkt het in het vonnis. “Op beeldmateriaal is zelfs te horen dat Asselman roept ‘Geef mij die kaart’. Het gedrag van Asselman toont een duidelijk gebrek aan waardering voor de arbitrage aan.” De video-analist is twee dagen geschorst en moet ook 2.000 euro boete betalen. Standard kan nog in beroep gaan.

© Isosport

De derde rode kaart in de Clasico tegen Anderlecht (0-1 nederlaag) was voor Collins Fai. De verdediger kreeg drie speeldagen schorsing wegens zijn gemene tackle op de knie van RSCA-middenvelder Olsson. Die leverde hem na tussenkomst van de VAR rechtstreeks rood op. Standard verzette zich niet tegen die strafmaat en kan in de wedstrijden tegen STVV, KV Mechelen en OH Leuven geen beroep doen op de back. Fai moet ook een boete van 3.000 euro betalen.