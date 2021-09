Julian Alaphilippe na jaar in “zware” regenboogtrui: “Denk niet dat ik nog eens Vlaamse en Waalse klassiekers ga combineren”

Julian Alaphilippe (29) heeft er een moeilijk jaar in de regenboogtrui opzitten. De renner van Deceuninck - Quick-Step geeft in een interview met Sport/Voetbalmagazine toe dat de trui “zwaar weegt”. “Ik werd nog drukker dan anders gesolliciteerd door de media.” Al zou hij geen nee zeggen tegen een nieuwe regenboogtrui komende zondag op het WK in Leuven.

Alaphilippe won in totaal drie wedstrijden in de regenboogtrui. De Brabantse Pijl, de Waalse Pijl een een rit in de Tour. “Ik wilde in elke wedstrijd waar ik aan deelnam, de trui eer aandoen. Het had slechter gekund, hé”, vertelt hij. In een echt goed seizoen wint de Fransman echter meer dan drie wedstrijden, “maar ik heb ervaren dat het niet eenvoudig is om te winnen in de wereldkampioenentrui. Het is een trui die veel dingen verandert, ook in koers: ik werd meer geviseerd”, countert hij. “Ik weet niet of de trui vleugels geeft. Wat ik wel zeker weet, is dat de trui heel zwaar weegt. Ik werd veel drukker gesolliciteerd, ook buiten de koers. Als ik in Leuven de trui verlies, zal het op vlak van druk en media-aandacht misschien een bevrijding zijn. Maar ik zeg geen nee tegen een nieuwe regenboogtrui.”

© ISOPIX

Geen Vlaamse klassiekers meer?

Afgelopen seizoen combineerde Alaphilippe voor het eerst de Vlaamse en de Waalse klassiekers, maar de Fransman ziet zo’n combinatie in de toekomst niet meteen meer zitten. “De Vlaamse klassiekers zijn wedstrijden waar ik altijd al eens van wilde proeven”, legt hij zijn keuze van dit seizoen uit. “Vorig jaar was ik heel blij om de Ronde van Vlaanderen te mogen ontdekken, ook al was het die keer om de bekende reden een najaarskoers. Het was mijn laatste wedstrijd, en helaas eindigde ze met een val, terwijl ik in een positie zat om bij mijn eerste deelname op het podium te eindigen. Ik was dus heel gemotiveerd om er terug te keren.”

“Maar Vlaamse klassiekers en Ardennenklassiekers aan elkaar rijgen en in allebei fysiek honderd procent zijn: ik wist dat dat ingewikkeld zou worden. Ik ben blij dat ik het heb geprobeerd, maar ik denk niet dat ik het nog eens doe. De periode is te lang en de wedstrijden zijn te verschillend. Ik zet in het vervolg ofwel alles op de Vlaamse ofwel alles op de Ardennenklassiekers. Volgend seizoen denk ik dat het de Waalse klassiekers zullen worden.”