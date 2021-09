Hoeve op den Mierhoop verwelkomt 1.500 bezoekers op Dag van de Landbouw

“De mensen hebben heel vlot de weg naar hier gevonden, want we hebben maar liefst 1.500 bezoekers over de vloer gekregen. Ze konden hier kennismaken met het leven op een boerderij, Verder was er ook een een interactieve wandeling. Wandelaars konden onderweg naar ludieke filmpjes over de boerenstiel kijken die we zelf hebben gemaakt”, zegt Daan. “Er waren natuurlijk ook veel kinderen meegekomen. Die konden zich uitleven op onze boerenkermis waar ze leuke prijzen konden winnen. Maar ze konden ook zelf zien hoe het er op een boerderij echt aan toe gaat. In de stallen van boer Piet hebben we daarom speciaal kijkramen gezet. Kinderen mogen omwille van de hygiëne niet de stallen zelf komen, maar door deze ramen hadden ze toch wel een goed zicht op de varkens”, zo vertelt Lauranne. Ook Radio 2 Limburg had oog voor Hoeve op den Mierhoop, want de hele namiddag stond de zendwagen daar geposteerd om live radio te maken. “Ja, het was echt wel een drukke dag, maar het deed ons veel plezier dat we zo mensen kunnen laten kennismaken met het boerenleven. Gelukkig kregen we ook veel hulp. ‘s Avonds hebben we daarom nog een etentje georganiseerd voor alle vrijwilligers en de buren”, zo besluit Daan.