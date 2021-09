COLUMN Jo Lambrechts: Kortessem Komt Op Tegen Kanker

Het plantjesweekend is in Kortessem een vaste waarde geworden. Na enkele maanden herstel heb ik mij geëngageerd om dit jaar, in de mate van het mogelijke, mee azaleaplantjes te gaan verkopen ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Zo kon je plantjes kopen bij enthousiaste vrijwilligers, via de scholen, aan de warenhuizen, sommige van thuis of deur-aan-deur. Vele verenigingen namen deel en dat is Ferm! Ikzelf had me beperkt tot de Daaleindestraat waar ik woon. Als lotgenoot wilden we dit op een originele manier doen. Samen met mijn boezemvriend Soeljei Steyls hebben we met onze oldtimer kever de plantjes aangeboden. De open wagen was volgestapeld met plantjes. Nieuwsgierige buren konden we meteen een bloemetje aanbieden. Sommigen wilden zelfs op de foto. Eén buurvrouw vroeg ons even te wachten in haar appartement en haastte zich naar de bank om cash geld af te halen. Het was hartverwarmend om, zeker na de bizarre coronatijden, onze buren nog eens te ontmoeten. Iedereen was erg enthousiast en vele buren kwamen met een verhaal dat ze ook wel een naaste kenden met kanker. Maar uiteindelijk bleken meerdere mensen in onze straat deze vreselijke ziekte te hebben. Een vriendelijke man haalde er zelfs zijn vrouw bij, die haar verhaal deed. Het was voor ons allen een verademing om er samen als lotgenoten over te kunnen babbelen. Soms werd het zelfs even emotioneel. Maar de blinkende oogjes na de aankoop van de azalea’s spraken boekdelen. Bij sommige buren moesten we dan weer een pintje drinken. In het midden van onze straat lag een nieuw centrum ‘Yogadome’. Erg benieuwd hebben we geïnformeerd. Kathy, zelf hersteld van borstkanker, vertelde dat dit een holistische ‘Mind en Body’-centrum is. Het unieke is hier dat kankerpatiënten er een gepersonaliseerde zorgmassage of yogales krijgen specifiek naar hun noden. Dit kan ook in groepssessies van lotgenoten. Haar rustgevend verhaal sprak me erg aan zodat ik meteen een afspraak heb gemaakt. Met een goed gevoel reden we verder tot aan het Aldegondiskapelletje ‘Patrones tegen Kanker’. Beheerder Jos Janssens stond ons al op te wachten zodat we ook het Kapelletje mochten bezoeken. We hebben er azalea’s en kaarsen gezet en onze overschotcentjes in de offerblok gedeponeerd. Al onze 100 plantjes waren zaterdagmiddag reeds verkocht. Kortessem heeft er zelfs 1000 verkocht. Dat is erg veel voor zo’n klein dorpje. Toch? We ervaarden dat deze actie zoveel meer is dan alleen maar plantjes verkopen. Het sensibiliseren, de verbondenheid van mensen. Het nauwe contact met dorpsgenoten, samenhorigheid, positieve en humoristische babbels met de buren. Met dank aan eenieder die zich engageerde en een plantje kocht. Moe maar met een goed gevoel zijn we opgekomen tegen kanker!