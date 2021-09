Cultuurfestival MoMeNT sluit de zomer feestelijk af

MoMeNT vroeg het literair productiehuis VONK & Zonen om een inspirerende luistersessie te creëren waarin auteurs filosoferen over de tussenTIJD. Na de intieme luistervoorstelling werd het publiek uitgenodigd in de prachtige tuin van het kasteel van Widooie voor een korte afsluitende samenleessessie door Het Lezerscollectief met enkele prikkelende teksten over tijd die MoMeNT heeft verzameld in de prachtige scheurkalender 2022 ‘365 MoMeNTen in tijdloze verzen, citaten en illustraties’. Dankzij de samenwerking met het Poëziecentrum, PXL-MAD School of Arts en de studenten Grafisch Ontwerp Liesje Van Eyck, Liselot Smolders, Evelien Nagels en Lisa Schelkens kon MoMeNT elke TussenTIJDcongresbezoeker deze MoMeNTkalender 2022 cadeau doen.