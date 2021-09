Okra fietst naar Glazen Huis in Lommel

Op dinsdag 21 september vertrok Okra Beringen-Noord naar Lommel om het Glazen Huis te bezoeken. Ze vertrokken met 10 personen voor een fietstocht door de mooie natuur en onder een stralende zon. In Lommel aangekomen werden ze verwelkomd door nog 11 personen die met de auto waren gekomen. Na een natje en een droogje in het 't Onderwerp bezochten ze het museum van het glas. Na anderhalf uur kwamen ze met veel kennis over zand en glas weer naar buiten. Daarna volgde nog een kleine stop aan het Duits Kerkhof. Op de terugweg werd nog eens halt gehouden in Leopoldsburg in de Drakar voor een drankje.