Kevin De Bruyne én Divock Origi trefzeker: Manchester City en Liverpool stoten moeiteloos door in de League Cup

Manchester City kwam tegen Wycombe halfweg de eerste helft op achterstand, maar kwam vijf minuten later al langszij via Kevin De Bruyne. Mahrez, Foden, Torres en Palmer zetten de scheve situatie daarna helemaal recht. De jonge Belg Roméo Lavia begon voor het eerst in de basis bij City en speelde uiteindelijk 72 minuten mee.

In Norwich-Liverpool tekende Divock Origi vijf minuten ver in de tweede helft voor de 0-2. De Japanner Takumi Minamino nam de twee andere doelpunten voor zijn rekening. Zo plaatsten ook The Reds zich zonder veel moeite voor de volgende ronde van de League Cup.