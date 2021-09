Hoelang blijft Ronald Koeman nog bij FC Barcelona? Bondscoach Roberto Martinez wordt alweer genoemd

Ronald Koeman is nog altijd trainer van FC Barcelona, ook na het magere 1-1-gelijkspel van maandag in Camp Nou tegen Granada. De Spaanse pers is ervan overtuigd dat, wanneer het donderdag op het veld van Cadiz weer misloopt voor Barça, er een nieuwe trainer komt. Er wordt volop gespeculeerd over de komst van onder meer Roberto Martinez, bondscoach van de Rode Duivels.

Zijn vriendschap met Jordi Cruijff, verantwoordelijk voor de internationale scouting in Barcelona, zou een belangrijke factor zijn. Bovendien is Martinez Catalaan en zal hij zo’n aanbieding niet laten liggen.

Ook gewezen Barça-boegbeeld Xavi en Eric Ten Hag zijn in beeld. Xavi, aan de slag bij Al-Sadd in Qatar, heeft in tegenstelling tot Martinez geen opstapclausule in zijn contract. Wat Martinez kan tegenhouden, of om uitstel doen verzoeken, is dat de Rode Duivels tussen 7 en 10 oktober voor een prijs in de Nations League spelen.

Xavi en Martinez delen de voorpagina van de Spaanse krant Mundo Deportivo.

Eén ding is zeker: voor FC Barcelona kan het tij maar beter snel keren. De Catalaanse club staat voorlopig pas achtste in La Liga en verloor op de openingsspeeldag van de Champions League met 0-3 van Bayern München. De Spaanse kranten hebben het dan ook op trainer Ronald Koeman gemunt.

In Nederlandse Voetbal International VI spreekt Koeman onder meer over de veelvuldige berichtgeving in de Spaanse kranten. “Ik ben gestopt met het lezen van kranten en websites”, legt de trainer uit. “Natuurlijk krijg je af en toe wel bepaalde dingen te horen, maar over het algemeen helpt het wel. Het geeft rust.”

“Twijfel is normaal als dingen niet werken”

Of het Koeman ook helpt om langer aan boord van FC Barcelona te blijven, is echter de vraag. Ook woensdag staat hij weer op de voorpagina’s. “Van wedstrijd naar wedstrijd”, kopt Mundo Deportivo, waar mogelijke opvolgers Roberto Martinez en Xavi de voorpagina delen.

Joan Laporta’s sportadviseur Enric Masip vertelde op TV3’s Esport3 dat “wanneer je ziet dat dingen niet werken, het normaal is om te twijfelen.” Al verzekerde Masip wel dat Koeman nog krediet heeft om door te gaan. De Spaanse kranten zijn er dan ook zeker van dat de Nederlander ook donderdag tegen Cadiz nog gewoon trainer is.

© ISOPIX

Maar Masip kon niet 100% garanderen dat Koeman nog lang aanblijft. “Ik zeg niet ja of nee”, zei hij nadat hem gevraagd was naar een eventueel ontslag van de coach na de slechte resultaten die behaald zijn en de crisis van het spel. Wel zou de relatie tussen Koeman en voorzitter Laporta nog best goed zijn. “De relatie tussen de twee is hartelijk.”

Tot slot gelooft Masip erin dat het goedkomt met Barcelona. “We zijn een patiënt op intensieve zorgen, maar we zijn Barça en dat mogen we niet vergeten. Geduld en vertrouwen zijn nodig om dit recht te zetten.”

(lvdw, vva)