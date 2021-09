‘Sex and the city’-acteur Willie Garson overleden

De Amerikaanse acteur Willie Garson is overleden. Hij is het best gekend als Stanford Blatch in Sex and the city. Garson werd 57 jaar.

Het personage van Garson was een van de beste vrienden van hoofdrol Carrie Bradshaw, gespeeld door actrice Sarah Jessica Parker. Hij was te zien in 27 afleveringen doorheen de zes seizoenen van de populaire tv-show. Daarnaast hernam hij zijn rol ook in de twee films die na de serie gemaakt werden.

Garson had ook nog verschillende andere kleinere tv-rollen en dook ook op in enkele populaire programma’s zoals Friends, The X-Files en Boy meets world.

De acteur zou ook getekend hebben voor de revival-serie van Sex and the city genaamd Just like that. Die wordt momenteel opgenomen in New York, maar het is niet duidelijk of de acteur zijn opnames al had afgerond.

Het nieuws over zijn dood werd bekendgemaakt door zijn zoon. Een doodsoorzaak werd niet meegedeeld. Garson werd 57 jaar.

