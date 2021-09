Man die agenten toetakelde met krik in Molenbeek handelde uit “liefdesverdriet”

De 40-jarige man die maandag in Molenbeek drie politiemensen te lijf is gegaan, handelde uit “liefdesverdriet”, zo vernamen de kranten van Sudpresse. Wat dat precies betekent, is niet meteen duidelijk. Er circuleren verschillende verhalen.

Ofwel was Karim K. ontdaan omdat zijn eigen verloofde, met wie hij op trouwen stond, plots was vertrokken. Ofwel sloegen de stoppen door omdat hij zichzelf als de oorzaak zag voor de liefdesbreuk tussen zijn broer en diens verloofde. De man, een Nederlander die al jarenlang bij zijn moeder in Molenbeek verblijft, moet vandaag voor de onderzoeksrechter verschijnen. Hij riskeert verschillende jaren gevangenisstraf, onder meer voor vrijwillige slagen en verwondingen aan drie agenten.

Karim K. reed maandag nogal wild door de Molenbeekse binnenstad, en werd tegengehouden door een agent op de motor. Die stelde vast dat K. niet in orde was met zijn boorddocumenten. Hij was zelfs niet in het bezit van een rijbewijs. Toen de agent versterking riep en de auto in beslag liet nemen, sloegen Karims stoppen door. Hij pakte een krik uit zijn wagen en sloeg ermee op de carrosserie. Daarna keerde hij zich naar de agenten die hij in mekaar sloeg. Eén agente liep daarbij een hersenschudding op. De anderen werden geraakt aan knie en hand en zijn ook een tijdlang werkonbekwaam.

Karim K. staat bij het gerecht gekend om meerdere feiten van geweld. Maar zijn buren uit een achtergestelde wijk in Molenbeek omschrijven hem als een “zachtmoedige persoon”.(cds)