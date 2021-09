Agente die tussenkwam bij ruzie Gabby Petito en verloofde: “Ik raadde haar aan giftige relatie te herevalueren”

Een van de agenten die ter plaatse kwamen na een ruzie tussen Gabby Petito (22) en Brian Laundrie (23), raadde de jonge vrouw aan de “giftige” relatie te herevalueren. Dat vertelt de agente, die op dat moment evenwel niet dacht dat Petito in gevaar was. Zo’n twee weken later raakte de Amerikaanse influencer echter vermist. Haar lichaam is afgelopen weekend teruggevonden, ze zou vermoord zijn. Naar haar verloofde is een klopjacht aan de gang.

Melissa Hulls, ranger in Arches National Park in de staat Utah, hoorde op 12 augustus een oproep binnenkomen over mogelijk huiselijk geweld in Moab, bij het natuurpark. Toen ze ter plaatse kwam, hadden politieagenten van Moab het kampeerbusje van Gabby Petito en Brian Laundrie al aan de kant gezet. Hulls ontfermde zich over Petito, die huilend in een politiewagen zat, omdat ze dacht dat het meisje zich meer op haar gemak zou voelen bij een vrouwelijke agente.

“Ik kan haar stem nog horen”, vertelt Hulls in een interview met Deseret News. Ze was zo’n anderhalfuur lang bij de jonge vrouw. “Ik was waarschijnlijk openhartiger tegen haar dan ik had moeten zijn.”

Hulls zei aan Gabby Petito dat de relatie “giftig” leek. “Ik raadde haar aan die te herevalueren, vroeg haar of ze gelukkig was in de relatie met hem, en zei eigenlijk dat dit een kans voor haar was om een andere weg in te slaan, om haar leven te veranderen.” Maar ze voelde dat Petito te angstig was om van hem gescheiden te zijn, en dacht dat ze niets zou veranderen voor ze terug thuis waren.

“Geen gevaar”

De agenten dachten niet dat de relatie gevaarlijk was. Intussen is gebleken dat de getuige die de hulpdiensten had gebeld, zei dat Laundrie zijn verloofde meerdere keren had geslagen. Op het moment van de interventie leken de agenten te denken dat alleen Petito hém had geslagen – ze merkten krabwondjes op – omdat hij wilde dat ze buiten het busje kalmeerde na een ruzie.

© AFP

Volgens Hull leek het meer op een mentale inzinking, waarbij Petito emotioneel reageerde, dan echt een ernstige zaak van huiselijk geweld. Geen van beiden leek in gevaar, dachten de agenten. Ze werden een nachtje uit elkaar gehaald: Petito bleef in het busje, Laundrie werd naar een hotel gebracht. “We dachten dat we de juiste beslissing maakten.” Daarna zette het koppel hun reis samen verder.

Zo’n twee weken later keerde Laundrie alleen terug thuis met het busje. Hij weigerde uit te leggen waar zijn verloofde was, waarna hij ook zelf verdween. Afgelopen weekend is Gabby Petito’s lichaam teruggevonden in een natuurpark in Wyoming. De voorlopige conclusie na de autopsie is dat ze vermoord werd. Terwijl de klopjacht op Laundrie voortgezet wordt, vraagt de FBI om informatie over zijn rol in de zaak.

“Ik wou dat ik meer deed”

Nu ranger Hull weet hoe het afliep voor Gabby, wenste ze dat ze nog meer op de jonge vrouw had ingepraat. “Het is moeilijk om er nu aan te denken, omdat ik het gevoel heb dat ik meer had kunnen zeggen om haar te helpen”, vertelt Hull. “Het is moeilijk om niet aan mezelf te twijfelen en te wensen dat ik meer had gezegd, of dat ik de juiste woorden had gevonden om haar te laten geloven dat ze meer verdiende” en om haar leven op dat moment te veranderen.

Over kritiek dat de agenten niet juist reageerden op de ruzie, zegt Hull dat het achteraf gemakkelijk praten is, als je de bodycambeelden “van minuut tot minuut kunt bekijken en beoordelen, in plaats van op het moment zelf te zijn waar we kleine verwondingen zagen en twee mensen die zich verontschuldigden”. “Het is niet dat we niet dachten dat hij manipulatief was, maar we moeten ons zorgen maken over de veiligheid, en niet over de psychologie ervan. We moeten uitgaan van de feiten waarmee we op dat moment geconfronteerd werden en niet onze emoties de beslissing laten bepalen.”

“Als je blijft hangen in ‘wat als’, dan kun je dit werk niet doen. Je moet ervan leren en doorgaan, anders ben je geen hulp voor de volgende Gabby”, besluit Hull.