Geen stilzwijgende verlengingen en prijsverhogingen meer voor energiecontracten vanaf begin 2022

Met de stijgende energieprijzen denken mensen die zich ooit inschreven voor een groepsaankoop energie, dat ze nog steeds een lager tarief hebben. Vaak hebben ze niet door dat hun factuur na een jaar via een stilzwijgende verlenging de hoogte in gaat. Aan dit soort verlengingen komt door nieuwe wetgeving volgend jaar een einde.

De prijzen voor gas en elektriciteit zitten op een historisch hoog peil. Dat komt door de grote vraag naar gas, onder meer in Azië, en de hoge prijs voor steenkool. De consument kan zijn kosten voor gas en elektriciteit evenwel drukken door deel te nemen aan een groepsaankoop en zo een voordelig tarief te bedingen. Belangrijk daarbij is dat mensen best jaarlijks hun energiecontract herbekijken, want na elk jaar kunnen leveranciers het contract stilzwijgend verlengen én daarbij de even stilzwijgend de prijzen verhogen. Jaarlijks inschrijven voor een nieuwe groepsaankoop is een eenvoudige manier om blijvend voordelige tarieven te genieten.

“Tussen het voordelige tarief via de groepsaankoop en de standaardtarieven voor gelijkaardige contracten zit gemiddeld een verschil van 200 euro op jaarbasis”, zegt Frédéric Dumalin van iChoosr. Dit bedrijf heeft gedurende negen jaar de groepsaankopen in opdracht van de provincie Antwerpen georganiseerd. In een topjaar schreven zich 125.000 mensen in. De provincie Antwerpen besliste drie jaar geleden geen groepsaankoop meer te organiseren. iChoosr heeft dit sindsdien op eigen initiatief verdergezet.

Frédéric Dumalin. — © Victoriano Moreno

Duurdere verlengingstarieven

“We merken dat veel consumenten er niet bij stilstaan dat na afloop van een energiecontract, al dan niet via een groepsaankoop, de tarieven aanzienlijk kunnen stijgen. De zogeheten verlengingstarieven die de energieleveranciers voorstellen, zijn doorgaans namelijk minder gunstig dan het oorspronkelijke tarief waarmee ze de klant hebben overtuigd”, zegt Dumalin. “Het is dus aan te raden om jaarlijks je energiecontract te herbekijken. Een eenvoudige manier om blijvend een voordelig energietarief te genieten is door jaarlijks deel te nemen aan een nieuwe groepsaankoop.”

Cijfers over hoeveel mensen jaarlijks in een groepsaankoop stappen en dat het jaar daarop opnieuw doen, zijn niet beschikbaar. “Jammer genoeg zijn de cijfers van de groepsaankopen waarover we beschikken, door de organisatoren van groepsaankopen aangeduid als vertrouwelijk en kunnen we deze dus niet delen”, zegt Sophie Lenoble, woordvoerder van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (Creg).

Aantrekkende economie

Ook bij Test Aankoop ervaren ze dat veel mensen na een groepsaankoop niet beseffen dat na een jaar de prijzen de hoogte in gaan. “Leveranciers kunnen na een jaar via een stilzwijgende verlenging de voorwaarden en de prijzen aanpassen”, zegt Simon November, woordvoerder van de Belgische consumentenorganisatie. “Het is als consument best aangeraden om steeds actief op zoek te gaan naar het voordeligste tarief, vooral voor wie in een variabel contract zit. Zij zullen hun energiefactuur stevig zien stijgen door de aantrekkende economie.”

Wat mogelijk voor een wijziging gaat zorgen in het consumentengedrag, is de nieuwe wetgeving rond stilzwijgende verlengingen. Daarbij zal de consument minstens op de hoogte gebracht moeten worden van de nieuwe tarieven die bij de verlenging zullen worden aangerekend. Deze wet treedt in werking vanaf 1 januari 2022 voor contracten van bepaalde duur, en vanaf 1 maart 2022 voor contracten van onbepaalde duur.